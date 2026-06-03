Economía y Política

El más reciente informe del FMI sobre Costa Rica tiene casi 100 páginas; estos son los 10 puntos que usted debe conocer

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Por Redacción EF

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 y la revisión de medio término de la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica. El extenso documento de casi 100 páginas detalla el estado actual de las finanzas del país, los logros alcanzados y los desafíos estructurales que enfrenta la nueva administración.








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Redacción EF

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