El más reciente informe del FMI sobre Costa Rica tiene casi 100 páginas; estos son los 10 puntos que usted debe conocer

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026 y la revisión de medio término de la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica. El extenso documento de casi 100 páginas detalla el estado actual de las finanzas del país, los logros alcanzados y los desafíos estructurales que enfrenta la nueva administración.
A continuación, se presentan los 10 puntos más destacables del reporte:
1. Crecimiento económico robusto pero dual
- Desempeño general: El Producto Interno Bruto (PIB) real de Costa Rica registró un crecimiento del 4,6% en 2025, un impulso que estuvo respaldado por la sólida demanda externa de bienes.
- La brecha de regímenes: No obstante, el dinamismo muestra un comportamiento dual: mientras las empresas en las Zonas Francas (ZF) crecieron a una tasa del 12,7%, la economía en el régimen definitivo (fuera de las zonas francas) avanzó a un ritmo más moderado del 3%.
- Proyección: Para el año 2026, el FMI proyecta que el crecimiento se moderará al 3,6% debido al impacto de choques externos globales.
2. Deflación prolongada e inflación por debajo de la meta
- Cifras de deflación: La inflación general se ubicó en -2,1% interanual en marzo de 2026. Con esto, el país acumuló once meses consecutivos en terreno deflacionario.
- Margen de la meta: El indicador suma casi tres años consecutivos por debajo de la meta del 3% establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La inflación subyacente, por su parte, cayó al 0% en marzo de 2026.
3. Respaldo financiero precautorio con la LCF
- Monto asignado: El FMI ratificó la calificación del país para acceder a la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto equivalente a unos $1.500 millones (300% de su cuota).
- Estrategia país: Las autoridades costarricenses manifestaron su compromiso de seguir tratando este acuerdo de manera estrictamente precautoria como un seguro ante la volatilidad global.
4. Blindaje récord en reservas internacionales
- Cifras históricas: Las reservas internacionales brutas del Banco Central escalaron hasta un nivel sin precedentes de $17.086 millones al cierre de 2025.
- Factores de soporte: Este blindaje financiero equivale a 5,8 meses de importaciones y se vio favorecido por la reducción del déficit de cuenta corriente junto con la solidez en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
5. Alarma por la sostenibilidad de la seguridad social
- Deuda del Estado: La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registra reclamos financieros acumulados contra el gobierno central que se estiman en un 8,5% del PIB.
- Agotamiento de fondos: El informe advierte que, de no aplicarse reformas paramétricas en el gasto, las reservas del fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) podrían agotarse a mediados de la década de 2030. Asimismo, las reservas del seguro de salud (SEM) se proyectan para agotarse en el año 2029.
6. Propuesta de reforma tributaria ante la erosión fiscal
- Pérdida de base: Las modificaciones recientes en las políticas tributarias han erosionado la base de recaudación. El gasto tributario del país se estimó en un 4% del PIB para el año 2024.
- Recomendaciones específicas: El FMI sugiere eliminar exenciones fiscales gravando la canasta básica con la tasa estándar del 13%. También recomienda suprimir los beneficios del IVA en tiquetes de avión, equipos médicos y alquiler de vehículos, compensando el impacto en los hogares más pobres mediante transferencias sociales dirigidas.
7. Cautela monetaria ante la incertidumbre global
- Pausa en las tasas: Aunque las tasas de interés reales se mantienen por encima del nivel neutral, el organismo considera justificada la pausa en el ciclo de flexibilización monetaria del BCCR.
- Razones de peso: Esta postura prudente busca evaluar con mayor claridad la duración y el impacto que el conflicto en el Medio Oriente genera sobre los precios internacionales del petróleo y las materias primas antes de reanudar los recortes.
8. Ajustes prioritarios en la supervisión financiera
- Estabilidad del sector: Los riesgos sistémicos del sector financiero permanecen contenidos y la banca reporta niveles confortables de capital y liquidez.
- Pendientes legislativos: El FMI enfatizó la necesidad de acelerar la aprobación legislativa de la nueva ley de resolución bancaria y fondo de garantía de depósitos. Esta normativa busca, entre otras cosas, eliminar de forma ordenada la garantía total de depósitos implícita que hoy poseen los bancos estatales.
9. El impacto macroeconómico de la criminalidad
- Freno a la economía: El aumento en los crímenes violentos y las tasas de homicidios vinculadas al crimen organizado están pasando factura a la demanda interna y la actividad turística.
- Potencial de mejora: Según las estimaciones del Fondo, si el país logra reducir su tasa de homicidios hasta la mediana de las economías de ingresos altos de la región, el crecimiento potencial del PIB real podría percibir un beneficio adicional de 0,2 puntos porcentuales a mediano plazo.
10. Avances clave en infraestructura y alianzas público-privadas
- Brechas logísticas: El crecimiento de largo plazo se encuentra limitado por cuellos de botella en la capacidad de carreteras y puertos.
- Acuerdos del Congreso: Para subsanar estas fallas bajo los límites de la regla fiscal, la Asamblea Legislativa dio pasos cruciales al aprobar en primer debate la Ley Marco de Alianzas Público-Privadas (APP). Paralelamente, se aprobó de forma definitiva el financiamiento por $800 millones destinado al desarrollo del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) del Área Metropolitana.
“Costa Rica continúa capeando bien los efectos de los choques externos (...) Las prioridades políticas incluyen la creación de espacio fiscal para un mayor gasto productivo manteniendo la deuda en una trayectoria descendente”, destacó Bo Li, Subdirector Gerente del FMI.