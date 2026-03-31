Economía y Política

El mercado inmobiliario de Costa Rica le da la espalda a la clase media

El 86% de las viviendas ofertadas en el mercado residencial actualmente se concentra en satisfacer la demanda de apenas el 30% de la población de Costa Rica, correspondiente a los deciles de ingresos VIII, IX y X

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

El mercado residencial en Costa Rica atraviesa una distorsión estructural que amenaza con convertir el acceso a la vivienda propia en un privilegio exclusivo de los estratos más altos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vivienda
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.