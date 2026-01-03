Economía y Política

El nuevo “motor pasivo” de la economía de Costa Rica: transferencias y pensiones ya pesan más que el trabajo autónomo

Por Redacción EF

Costa Rica ha cruzado un umbral silencioso pero estructural en la composición de su riqueza familiar. Por primera vez en la historia reciente de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los ingresos que los hogares reciben de forma “pasiva” a través de transferencias (principalmente pensiones, jubilaciones y ayudas estatales) superan con creces la riqueza generada por el emprendimiento y el trabajo independiente.








