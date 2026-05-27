Economía y Política

¿El plan B de Laura Fernández si fracasa el proyecto actual de armonización eléctrica? Señalar culpables

Laura Fernández indicó que apostará por trasladar la responsabilidad política a la oposición ante un eventual desabastecimiento energético.

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Por Pablo Fonseca

La discusión en torno al proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional tomó un giro puramente político este miércoles 27 de mayo.








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ICEarmonización eléctrica
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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