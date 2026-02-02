Economía y Política

El PLP de Eli Feinzaig y Nueva República de Fabricio Alvarado quedan fuera de la Asamblea Legislativa

El escaso apoyo en las urnas dejaría a ambas agrupaciones sin representación en la Asamblea Legislativa para el próximo periodo. Así lo dictan las proyecciones actuales con un 90,07% de las juntas procesadas.

Por Tatiana Soto Morales

Las elecciones 2026 reconfiguraron lo que será la distribución de fracciones en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo, con una nueva bancada en el Plenario y agrupaciones que desaparecen.








Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

