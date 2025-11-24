Economía y Política

El proyecto político del Poder Ejecutivo: del intento de Ley Jaguar al armado de un partido desde Zapote

El Informe Estado de la Nación 2025 analizó la estrategia de mercadeo político que el Poder Ejecutivo impulsó para dar forma a un movimiento con aspiraciones electorales, pese a las prohibiciones de beligerancia política

Por Tatiana Soto Morales

Las próximas elecciones presidenciales no solo activaron la maquinaria interna de los partidos políticos para definir sus fórmulas y atraer votantes. También provocó que la administración en ejercicio diseñara desde Zapote una estrategia de mercadeo político orientado a asegurar la continuidad del proyecto chavista más allá del actual cuatrienio.








GobiernoProyecto políticoLey Jaguar
