Economía y Política

El saldo de Rodrigo Chaves a cuatro años de su discurso inaugural: el contraste entre su diagnóstico y las cifras actuales

Análisis comparativo de la gestión de Rodrigo Chaves en Costa Rica (2022-2026). Contrastamos su discurso inaugural con los indicadores finales en educación, desempleo, listas de espera de la CCSS y seguridad ciudadana.

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Por Tatiana Soto Morales

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, está a pocas horas de entregar la banda presidencial y cerrar un ciclo político en el que prometió cambios profundos, trazó prioridades y señaló responsables de los principales rezagos del país.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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