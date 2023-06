El submarino desaparecido que exploraba el Titanic se maneja con un mando de videojuegos de 2005

El submarino desaparecido Titán, el cual llevó a un grupo de turistas a explorar los restos del Titanic, es controlado con un mando de videojuegos del año 2005.

Desde su desaparición, la búsqueda del submarino Titán continúa pues no se ha podido contactar a los cinco tripulantes de la nave. En medio de la investigación, una noticia sorprendió por su relación a los videojuegos: el Titán se maneja con un control Logitech F710 de 2005.

El Titán es una nave de la empresa OceanGate. En un reportaje del medio CBS, que ha resurgido debido a la coyuntura, el CEO de OceanGate, Stockton Rush, reveló que el submarino es controlado con este mando de videojuegos para PC cuyo valor oscila entre los $40 y $50.

Aunque el control de juegos no sea moderno, la nave afirma contar con última tecnología como “sistemas de navegación por sonido e iluminación de última generación, además de equipos de fotografía y video 4K montados interna y externamente”.

Por otro lado, se observa que el Logitech F710 fue modificado para instalarlo en el submarino: sus joysticks fueron reemplazados por palancas.

En realidad, que un control de videojuegos sea utilizado para navegación no es algo nuevo. De hecho, como confirma The Verge, la Marina de Estados Unidos usa mandos de juegos para sus submarinos. Así también, The Boting Company, empresa de Elon Musk, ha usado controles de Xbox para manejar sus taladros.

Hasta el cierre de esta nota, aún se desconoce el paradero del Titán.