El “Top 12” del desarrollo residencial: los cantones que mueven los millones en Costa Rica

El mapa de la inversión inmobiliaria habitacional en Costa Rica revela una profunda transformación.

Si bien la capital tradicional mantiene un peso importante, el dinamismo inmobiliario se ha desplazado agresivamente hacia las costas y hacia los nuevos polos de expansión del Gran Área Metropolitana (GAM).

Al analizar el valor declarado en los permisos de construcción de viviendas para el año 2025 (según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y censos -INEC-), el ranking confirma un mercado a dos velocidades: el boom de inversión impulsado por el mercado de lujo turístico en la bajura y la densificación/expansión urbana en el Valle Central.

Este es el listado de los 12 cantones con mayor músculo económico, donde los millones predicen el futuro del comercio y los servicios:

1. Santa Cruz (Guanacaste): El gigante indiscutible

Valor total: ₡99.774 millones

₡99.774 millones Análisis: Con casi ₡100.000 millones, Santa Cruz duplica a su competidor más cercano. Es el epicentro del capital inmobiliario impulsado por zonas como Tamarindo y Flamingo, enfocándose en un segmento super premium de viviendas grandes (más de 200 m²).

Santa Cruz de Guanacaste es el epicentro del capital inmobiliario impulsado por zonas como Tamarindo y Flamingo. (Instagram Luxcoralhomes)

2. San José (San José): El bastión de la alta densidad

Valor total: ₡47.632 millones

₡47.632 millones Análisis: La inversión josefina no está en casas individuales, sino en verticalidad. Con apenas 67 permisos, se están tramitando casi 1.200 viviendas, confirmando el millonario negocio de las torres de apartamentos.

3. Alajuela (Alajuela): El motor expansivo del GAM

Valor total: ₡38.301 millones

₡38.301 millones Análisis: Como gran válvula de escape para la clase media y alta, combina condominios horizontales y viviendas individuales, aprovechando su conexión estratégica con zonas francas y centros de trabajo.

4. Carrillo (Guanacaste): El segundo pilar costero

Valor total: ₡37.540 millones

₡37.540 millones Análisis: Hogar de zonas como Playas del Coco y Papagayo, reafirma que el capital extranjero y de segunda residencia de lujo está fuertemente anclado en Guanacaste, moviendo millones con pocos permisos aprobados.

5. Escazú (San José): El lujo tradicional no cede

Valor total: ₡30.877 millones

₡30.877 millones Análisis: Mantiene su estatus como el polo de alta plusvalía en el oeste, atrayendo capital intensivo para proyectos residenciales de gran tamaño.

6. La Unión (Cartago): El imán del este

Valor total: ₡27.542 millones

₡27.542 millones Análisis: Tres Ríos y sus alrededores se consolidan como el área de mayor plusvalía hacia el este del GAM. Su crecimiento en condominios atrae un volumen de inversión superior incluso al cantón central de Cartago.

7. Santa Ana (San José): La dupla del oeste

Valor total: ₡26.325 millones

₡26.325 millones Análisis: Vecino natural de Escazú, Santa Ana sigue captando millones en viviendas exclusivas y condominios modernos, cerrando el cinturón de oro del oeste capitalino.

8. San Carlos (Alajuela): La potencia del norte

Valor total: ₡23.979 millones

₡23.979 millones Análisis: Es el cantón rural con mayor dinamismo. Su estrategia no es de lujo concentrado, sino de volumen: con más de 1.200 permisos aprobados, evidencia una robusta clase media local y un fuerte desarrollo agrícola-comercial.

9. Grecia (Alajuela): El efecto de las zonas francas

Valor total: ₡23.087 millones

₡23.087 millones Análisis: La llegada de mega parques empresariales ha disparado la demanda de vivienda. Grecia se está transformando rápidamente para alojar a los nuevos profesionales que migran hacia el occidente.

10. Heredia (Heredia): Verticalidad florense

Valor total: ₡21.559 millones

₡21.559 millones Análisis: Al igual que San José, Heredia central apuesta por la densificación. 148 permisos se traducen en más de 600 viviendas, mostrando el auge de los complejos de apartamentos para jóvenes profesionales.

11. Cartago (Cartago): Crecimiento constante

Valor total: ₡21.030 millones

₡21.030 millones Análisis: La Vieja Metrópoli mantiene un flujo de inversión constante y saludable, muy enfocado en desarrollos horizontales para la clase media profesional.

12. Pérez Zeledón (San José): El gran centro del sur

Valor total: ₡20.525 millones

₡20.525 millones Análisis: Similar a San Carlos, su fuerza radica en el volumen. Con más de 1.000 permisos tramitados, es el centro económico indiscutible del sur del país, moviendo millones a través de la autoconstrucción y proyectos de escala media.

Tabla Completa: Inversión en construcción residencial por cantón (2025)

A continuación, la lista completa de todos los cantones presentes en la base de datos, ordenados de mayor a menor según el valor total declarado para la construcción de viviendas (cifras expresadas en millones de colones).