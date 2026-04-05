Economía y Política

El “Top 12” del desarrollo residencial: los cantones que mueven los millones en Costa Rica

El dinamismo inmobiliario se ha desplazado agresivamente hacia las costas y hacia los nuevos polos de expansión del GAM: analizamos los datos

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Por Redacción EF

El mapa de la inversión inmobiliaria habitacional en Costa Rica revela una profunda transformación.








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Redacción EF

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