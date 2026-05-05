Economía y Política

El último informe de Rodrigo Chaves: el contraste entre el rigor fiscal y las promesas sin concretar

Análisis del último informe de labores del presidente Rodrigo Chaves. Un repaso por las cifras de su gestión en economía, seguridad y proyectos pendientes

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Por Tatiana Soto Morales

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, llegó el lunes 4 de mayo a la Asamblea Legislativa para ofrecer su último discurso de rendición de cuentas ante una nueva generación de diputados, pero también ante un escenario político radicalmente distinto al que encontró cuatro años atrás: un Congreso con mayoría oficialista.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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