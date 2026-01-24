Economía y Política

Elecciones 2026: ¿Cuáles candidatos proponen nuevos impuestos y quiénes prometen eliminarlos?

Por Mathew Chaves

A escasos días de la primera ronda electoral del 1.º de febrero, la incertidumbre fiscal marca la agenda de decisión para miles de votantes. En el marco de la cobertura electoral de Grupo Nación, El Financiero habilitó una plataforma digital para escrutar el pensamiento de los aspirantes a la presidencia.








