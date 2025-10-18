Economía y Política

Elecciones 2026: Estos son los 20 candidatos presidenciales y las fechas clave del proceso que debe marcar en su calendario

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El proceso hacia las elecciones nacionales del domingo 1.° de febrero de 2026 entró en una nueva fase decisiva.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026TSEcandidatos presidencialescalendario electoralveda
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.