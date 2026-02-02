Economía y Política

Elecciones de Costa Rica: abstencionismo cae a su nivel más bajo en 16 años

La caída del abstencionismo en las elecciones de 2026 marcó el nivel más bajo en 16 años y reforzó la legitimidad del proceso electoral, en un contexto de cuestionamientos previos al Tribunal Supremo de Elecciones

Por Tatiana Soto Morales

Las elecciones presidenciales de 2026 movilizaron a 2.419.671 votantes a las urnas, una participación que dejó el abstencionismo en un 30,95% del padrón electoral, el nivel más bajo registrado en los últimos 16 años en una contienda presidencial en Costa Rica.








