Elecciones de Costa Rica: abstencionismo cae a su nivel más bajo en 16 años

Las elecciones presidenciales de 2026 movilizaron a 2.419.671 votantes a las urnas, una participación que dejó el abstencionismo en un 30,95% del padrón electoral, el nivel más bajo registrado en los últimos 16 años en una contienda presidencial en Costa Rica.

Estas cifras corresponden al corte número 10 de las 11:55 p. m. del 1 de febrero, con un 93,79% de las juntas procesadas.

Ese mismo porcentaje de abstencionismo fue el que enfrentó Laura Chinchilla Miranda cuando llegó a la Presidencia de la República en 2010, una coincidencia que vuelve a aparecer con Laura Fernández, la nueva presidenta electa. Más allá del dato estadístico, ambas comparten un hito histórico: son las únicas mujeres que han sido elegidas para gobernar el país y lo hicieron imponiéndose en primera ronda, en escenarios de alta participación ciudadana.

El TSE habilitó 7.154 juntas receptoras de votos. (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, presentó el corte del nivel de abstencionismo visiblemente satisfecha por la mayor afluencia de votantes a las urnas, en un contexto marcado por años de cuestionamientos desde el Gobierno hacia el Tribunal y su credibilidad institucional.

“Fracasaron quienes trataron de desacreditar a este Tribunal y dañar la confianza que nuestro pueblo siempre ha tenido en sus procesos electorales. Como sociedad, hoy podemos suspirar aliviados por eso, pero jugamos con fuego. Jugamos con cosas que no tienen repuesto. Porque la democracia no solo se sostiene con el acto de votar”, aseguró Zamora.

Disminuye el abstencionismo

La participación electoral subió del 60% registrado en 2022 al 69,10% en esta elección.

La provincia de Heredia encabezó la afluencia a las urnas con un 75,58%, seguida muy de cerca por Cartago, que registró un 75,43%. Aunque ambas provincias ya lideraban la estadística hace cuatro años, el repunte es notable: en 2022 su participación rondaba el 66%.

En el caso de San José el abstencionismo también se redujo significativamente tras pasar de un 36,7% en la primera ronda hace cuatro años, a 27,64% en las elecciones 2026.

Las urnas se habilitaron a las 6:00 a.m. y cerraron a las 6:00 p.m. Fotografía Jonathan Jiménez Flores (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

Alajuela no se queda atrás, ya que logró atraer más votantes a las urnas. El abstencionismo pasó de 37,4% a 28,10%.

Las provincias costeras se mantienen como zonas con menor interés en acudir a las urnas. No obstante, la participación también mejoró en esos lugares: Guanacaste pasó de un abstencionismo de 47,5% a 36,5%.

Puntarenas presentó el caso más crítico en 2022, cuando el abstencionismo alcanzó a la mitad de los votantes. Este año solamente alcanzó al 39,71%.

Limón, por otra parte, reflejó el mayor abstencionismo provincial en 2026 con 40,15%. Aun así, disminuyó nueve puntos porcentuales (p.p.) en relación con 2022.