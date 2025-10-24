Economía y Política

Eliécer Feinzaig, diputado y candidato a la presidencia por el PLP, hospitalizado en San José tras grave accidente de tránsito

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, resultó herido este viernes 24 de octubre en un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera Bernardo Soto, específicamente en Buenos Aires de Palmares, Alajuela.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Eliécer FeinzaigPLP
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.