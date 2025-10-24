Eliécer Feinzaig, diputado y candidato a la presidencia por el PLP, hospitalizado en San José tras grave accidente de tránsito

El diputado y candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, resultó herido este viernes 24 de octubre en un grave accidente de tránsito ocurrido en la carretera Bernardo Soto, específicamente en Buenos Aires de Palmares, Alajuela.

El siniestro cobró la vida de Ericka Benavides, asesora legislativa del congresista y colaboradora cercana de la campaña política, según informó el PLP.

Según informó la Cruz Roja, el percance se registró durante la mañana del viernes cuando el vehículo tipo pick-up de color negro en el que viajaba Feinzaig como pasajero colisionó violentamente contra un camión.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense y Bomberos, el impacto fue de tal magnitud que el vehículo liviano quedó prácticamente destruido, lo que obligó a los equipos de rescate a trabajar varios minutos para liberar a las personas que quedaron atrapadas.​

En el automóvil viajaban cuatro personas: el diputado Feinzaig, su asesora Ericka Benavides, el conductor del vehículo y otra persona. Benavides falleció en el lugar del accidente.​

Según el comunicado oficial emitido por el PLP, el legislador se encuentra “golpeado, pero estable y en revisión”.

Eliécer Feinzaig, de 60 años, es economista y actualmente diputado por San José para el período 2022-2026. Este es su segundo intento por alcanzar la presidencia de Costa Rica; en las elecciones de 2022 finalizó en cuarto lugar con el 12,33% de los votos.

De acuerdo con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Cruz Roja, el diputado fue trasladado posteriormente a un centro médico privado de San José.

El Partido Liberal Progresista confirmó el fallecimiento de Ericka Benavides, a quien describieron como “una de nuestras colaboradoras más queridas y comprometidas”.

Benavides era candidata a diputada por el PLN, asesora del despacho legislativo de Feinzaig y miembro de la campaña electoral de la organización.​

Como consecuencia del accidente, el Partido Liberal Progresista anunció la suspensión inmediata e indefinida de toda su actividad electoral.​