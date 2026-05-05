Ellos no serán parte de la “continuidad del cambio”: los ministros de Rodrigo Chaves que no estarán en el gabinete de Laura Fernández

La presidenta electa Laura Fernández Delgado presentó este martes su gabinete para el período 2026-2030 en una ceremonia en el Teatro Melico Salazar. Su administración apostará por la “continuidad del cambio” con el gobierno de Rodrigo Chaves, su copartidario y mentor político. No obstante, el nuevo equipo también registra diez salidas ministeriales relevantes.

Arnoldo André

Arnoldo André Tinoco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El cambio más políticamente cargado ocurre en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Arnoldo André Tinoco, quien ocupó la cancillería durante los cuatro años completos de la administración Chaves, deja el despacho este viernes. En su lugar asume Manuel Tovar Rivera, hasta ahora ministro de Comercio Exterior, en un movimiento que privilegia el perfil comercial sobre el estrictamente diplomático.

El paso de André Tinoco por la Cancillería no estuvo exento de controversia. En junio de 2025, la Fiscalía General presentó una acusación formal contra él —junto con el presidente Chaves y otros funcionarios— por presunto financiamiento político ilícito durante la campaña de 2022, con solicitud de levantamiento de fuero.

Paralelamente, fue investigado por administración fraudulenta vinculada a un fideicomiso de cuatro millones de dólares manejado por su bufete Lexincorp, el cual fue objeto de un allanamiento del Ministerio Público. En materia de política exterior, André Tinoco ordenó el polémico cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba en marzo de 2026, decisión que generó debate en el ámbito diplomático y político.

Mario Zamora

Mario Zamora. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio de Seguridad Pública pasa de manos de Mario Zamora Cordero a Gerald Campos Valverde, actual ministro de Justicia y Paz, quien cambia de portafolio. Zamora tiene una larga carrera en el sector público y ya había servido como ministro bajo la administración Chinchilla.

Confirmado por Chaves en mayo de 2023 para reemplazar a Jorge Torres Sequeira, Zamora impulsó la Política Nacional de Seguridad “Costa Rica Segura Plus” 2023-2030, un instrumento multisectorial que buscaba coordinar los esfuerzos de Seguridad, Justicia y Planificación. Sin embargo, su mayor talón de Aquiles fue la violencia homicida: el propio ministro reconoció ante la Asamblea Legislativa que el homicidio era “el único delito fuera de control”, en un período que acumuló varios años consecutivos de récord histórico de muertes violentas en Costa Rica.

Rudolf Lücke

Rudolf Lücke (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una de las salidas más notables del gabinete la protagoniza Rudolf Lücke Bolaños, quien deja el Ministerio de Hacienda tras apenas nueve meses al frente de la cartera. Economista e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR), Lücke asumió el ministerio el 1 de agosto de 2025 luego de haber sido Director General de Hacienda y viceministro de Ingresos desde el inicio de la administración Chaves.

Durante su corto mandato, mantuvo la disciplina fiscal que caracterizó al gobierno Chaves: al cierre de 2025, el país registró por cuarto año consecutivo un superávit primario, con ingresos totales que superaron los gastos primarios. También presentó el Presupuesto Nacional 2026 y la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2030, que proyecta reducir el gasto del 18% al 17% del PIB para el año 2030. Su sustituto será el propio Rodrigo Chaves, quien sumará Hacienda a la cartera de Presidencia en un arreglo que no tiene precedente reciente en la historia institucional costarricense.

Patricia Rojas

Patricia Rojas. (MEIC/MEIC)

Patricia Rojas Morales, economista y actual ministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), también se va. Rojas llegó al despacho ministerial en propiedad apenas en enero de 2025, cuando Francisco Gamboa renunció para lanzar su candidatura presidencial, aunque venía acumulando experiencia como viceministra desde mayo de 2022.

Su paso al frente del MEIC fue de apenas 15 meses, un período en que la institución mantuvo su trabajo habitual en política de competitividad, defensa del consumidor y apoyo al emprendimiento. La abogada María del Milagro Solórzano asumirá la cartera a partir del viernes.

Grettel Vega

En Vivienda, Grettel Vega Arce —economista con máster en Desarrollo y más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos de banca multilateral— cede el paso a Guillermo Carazo. Vega llegó al MIVAH en julio de 2025, por lo que su gestión también fue de apenas diez meses.

Mary Munive

Mary Munive. (Archivo/Archivo)

En Salud, la salida ya estaba anunciada desde febrero: Mary Munive Angermüller, segunda vicepresidenta y ministra desde mayo de 2023, declaró públicamente que no continuaría. “Estoy muy cansada”, afirmó con la voz entrecortada en una conferencia de prensa el 9 de febrero.

Médica especialista en Medicina Familiar, Munive lanzó la Política Nacional de Salud 2023-2033 como su principal legado, aunque también enfrentó cuestionamientos cuando un director del ministerio renunció en diciembre de 2025 alegando hostigamiento laboral y señalándola directamente. La reemplazará Alexander Sánchez Cabo, actual gerente médico de la CCSS.

Andrés Romero

Andrés Romero.

En Trabajo, Andrés Romero Rodríguez, psicólogo con más de 15 años en el MTSS —incluido su paso como presidente ejecutivo del INA—, deja la cartera en manos de Roy Thompson. Romero había hecho del empleo juvenil su prioridad central durante su gestión iniciada en febrero de 2023.

Marlon Navarro

Marlon Navarro. (JOHN DURAN)

Marlon Navarro Álvarez sale del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán). Contador Público Autorizado, abogado y economista con tres maestrías, Navarro inició en el ministerio como viceministro en mayo de 2022 y luego fue promovido a jerarca.

Su gestión fue reconocida internacionalmente: Mideplán posicionó a Costa Rica como referente regional en evaluación de políticas públicas ante la Conferencia IDEAS 2025 celebrada en Roma, y consolidó una Política Nacional de Evaluación con su respectivo Plan de Acción 2025-2030. Su sustituta será Carla Morales.

Franz Tattenbach

Franz Tattenbach. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El último cambio de peso es la salida de Franz Tattenbach Capra del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quien será reemplazado por Mónica Navarro. Tattenbach es un nombre de peso en la historia ambiental del país: economista con candidatura a PhD por la Universidad de Cornell, fue uno de los principales diseñadores del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA), el esquema que permitió revertir la deforestación costarricense en las décadas de 1990 y 2000. En el año 2000 recibió el Premio Rey Baudouin al Desarrollo Internacional por esa contribución.

Al frente del MINAE desde 2022, Tattenbach impulsó los compromisos de descarbonización del país ante la CMNUCC y las distintas COP y promovió los mercados de carbono y defendió el sistema de áreas silvestres del SINAC frente a presiones de desarrollo.

Fernando Vargas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) también estrenará nuevo titular, aunque en este caso se trata de una sustitución de un jerarca interino: Fernando Vargas, quien asumió la cartera apenas en abril de 2026 tras la renuncia de Víctor Carvajal Porras para dirigir el Sistema de Banca para el Desarrollo, deja el paso a Juan Gabriel Ramírez, ingeniero en agronegocios.

Carvajal, el verdadero titular de cuatro años en el MAG, abandonó el cargo envuelto en cuestionamientos: la Fiscalía Adjunta de Probidad abrió una investigación por su nombramiento en el SBD, señalando un posible conflicto de interés dado que era miembro del Consejo Rector que definió los requisitos del concurso que él mismo ganó.