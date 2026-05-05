Economía y Política

Ellos no serán parte de la “continuidad del cambio”: los ministros de Rodrigo Chaves que no estarán en el gabinete de Laura Fernández

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Por Pablo Fonseca

La presidenta electa Laura Fernández Delgado presentó este martes su gabinete para el período 2026-2030 en una ceremonia en el Teatro Melico Salazar. Su administración apostará por la “continuidad del cambio” con el gobierno de Rodrigo Chaves, su copartidario y mentor político. No obstante, el nuevo equipo también registra diez salidas ministeriales relevantes.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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