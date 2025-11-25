Embajada de Estados Unidos emite alerta sobre Costa Rica

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió este martes 25 de noviembre una alerta de seguridad dirigida a turistas y residentes estadounidenses en el país, tras conocer reportes recientes de delitos cometidos contra personas extranjeras.

(Cortesía ICT)

Según la comunicación oficial publicada en su sitio web, la sede diplomática informó:

“La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de recientes delitos contra la propiedad, delitos financieros y robos que han afectado a extranjeros en Costa Rica, incluyendo a ciudadanos estadounidenses”.

Aunque el aviso no detalla los incidentes específicos, sí señala que los hechos motivaron la advertencia para que los ciudadanos estadounidenses extremen sus precauciones mientras se encuentran en territorio costarricense.

La Embajada recomendó mantener vigilancia constante sobre documentos y pertenencias personales, evitar zonas aisladas o con poca visibilidad, y reportar cualquier actividad sospechosa.

Asimismo, recordó que los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse con los servicios consulares en caso de requerir asistencia.

Este tipo de alertas forma parte del sistema de comunicación que Estados Unidos utiliza para informar a su población en el extranjero sobre situaciones que podrían representar riesgos, especialmente en destinos con alta afluencia turística.