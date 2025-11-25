Economía y Política

Embajada de Estados Unidos emite alerta sobre Costa Rica

La Embajada de EE. UU. alertó a turistas y residentes por recientes delitos contra extranjeros en Costa Rica y pidió extremar medidas de seguridad.

Por Alonso Ramírez

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió este martes 25 de noviembre una alerta de seguridad dirigida a turistas y residentes estadounidenses en el país, tras conocer reportes recientes de delitos cometidos contra personas extranjeras.








