Embajada de Estados Unidos en Costa Rica lanza advertencia a quienes ingresen ilegalmente a ese país desde ahora

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió una enérgica advertencia sobre las severas consecuencias para las personas que intenten ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.
La comunicación destaca la implementación de una nueva “tarifa de detención de extranjeros inadmisibles” de $5,000, aplicable a partir de este momento.
Según el anuncio, toda persona de 14 años o más que cruce la frontera ilegalmente será sujeta a esta nueva multa.
Se especifica de manera contundente que la sanción es de carácter definitivo, no es negociable y no existirá derecho a apelación.
Esta medida económica se añade a las consecuencias ya establecidas por la ley estadounidense para la inmigración ilegal, que incluyen la posibilidad de deportación o encarcelamiento.
La advertencia subraya que el incumplimiento en el pago de esta nueva tarifa de $5,000 puede generar sanciones financieras adicionales para el infractor.
El mensaje reitera el llamado a no emprender el peligroso viaje hacia Estados Unidos de forma irregular, enfatizando las serias penalizaciones que enfrentarán quienes infrinjan las leyes migratorias.
Entrar ilegalmente a los EE.UU. tiene graves consecuencias:— US Embassy San Jose (@usembassysjo) October 15, 2025
🔸La persona puede ser deportada o encarcelada.
🔸Toda persona de 14 años o más que cruce ilegalmente a partir de ahora deberá pagar una nueva multa definitiva de $5,000 por ingreso inadmisible.
🔸Esta multa es final, no…