Embajada de Estados Unidos en Costa Rica lanza advertencia a quienes ingresen ilegalmente a ese país desde ahora

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió una enérgica advertencia sobre las severas consecuencias para las personas que intenten ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

La comunicación destaca la implementación de una nueva “tarifa de detención de extranjeros inadmisibles” de $5,000, aplicable a partir de este momento.

Según el anuncio, toda persona de 14 años o más que cruce la frontera ilegalmente será sujeta a esta nueva multa.

Se especifica de manera contundente que la sanción es de carácter definitivo, no es negociable y no existirá derecho a apelación.

Esta medida económica se añade a las consecuencias ya establecidas por la ley estadounidense para la inmigración ilegal, que incluyen la posibilidad de deportación o encarcelamiento.

La advertencia subraya que el incumplimiento en el pago de esta nueva tarifa de $5,000 puede generar sanciones financieras adicionales para el infractor.

El mensaje reitera el llamado a no emprender el peligroso viaje hacia Estados Unidos de forma irregular, enfatizando las serias penalizaciones que enfrentarán quienes infrinjan las leyes migratorias.