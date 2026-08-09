Economía y Política

Embargos de Hacienda sin control judicial “no suenan como una buena idea”, dice presidente de la Cámara de Industrias

Conversamos con Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, sobre las propuestas de embargo del Gobierno, el clima político y el tipo de cambio, entre otros temas.

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Por Marcia Solano Miller

La posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, en una propuesta del Poder Ejecutivo, adquiera la potestad de embargar bienes y cuentas bancarias sin la orden de un juez genera inquietud en el sector productivo.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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