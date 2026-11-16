Empleo en zonas francas de Costa Rica cae: servicios concentran las pérdidas

La ocupación en las empresas de zonas francas de Costa Rica disminuyó, con un comportamiento desigual entre sus principales actividades: mientras varias ramas de servicios registraron pérdidas de puestos de trabajo, la manufactura aumentó su personal, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

En el trimestre móvil finalizado en agosto de 2026, el régimen contabilizó 195.410 personas ocupadas, una reducción de 1.691 puestos frente al mismo período del año anterior. La caída interanual fue del 0,9%, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria de octubre, incorporado en el acta de la sesión 6351-2026 de la Junta Directiva del Central.

Los datos, elaborados a partir de registros administrativos de la seguridad social, muestran que el descenso no fue generalizado. Las disminuciones en servicios administrativos y de apoyo; actividades profesionales, científicas y técnicas; e información y comunicaciones superaron los aumentos registrados en la industria manufacturera y otras actividades económicas.

Las empresas del régimen de zonas francas contabilizaron 195.410 personas ocupadas en el trimestre móvil finalizado en agosto de 2026, según el BCCR. Imagen ilustrativa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco/La Nación)

Servicios concentran las pérdidas

La mayor reducción se presentó en los servicios administrativos y de apoyo, con 4.052 puestos menos que un año antes. Le siguieron las actividades profesionales, científicas y técnicas, con una baja de 2.674, y las de información y comunicaciones, con 2.286.

En conjunto, esas tres ramas registraron una disminución de 9.012 puestos. Sin embargo, ese resultado no equivale a la pérdida neta del régimen, pues otras actividades aumentaron su ocupación durante el mismo período.

La industria manufacturera sumó 4.761 trabajadores y el grupo de otras actividades económicas añadió 2.560. Ambos incrementos compensaron parcialmente el retroceso de los servicios, aunque no fueron suficientes para evitar que el balance total terminara en negativo.

El Banco Central señala que la evolución observada “estaría relacionada con decisiones corporativas globales”, según lo indicado por algunas de las empresas.

Salarios crecen a menor ritmo

La disminución de la ocupación coincidió con un aumento de los salarios reales dentro del régimen, aunque a un ritmo menor que el registrado un año antes.

En agosto de 2026, los salarios reales —que descuentan el efecto de la inflación— crecieron un 2,8% interanual. Ese incremento fue inferior en 0,9 puntos porcentuales al observado en agosto de 2025, según la serie de tendencia utilizada por el Central.

Así, los indicadores muestran dos movimientos simultáneos: una menor cantidad de personas ocupadas en zonas francas y un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios de quienes trabajan en ese régimen. Este último dato es agregado y no implica que todas las personas trabajadoras hayan recibido el mismo aumento.

Un contraste con la estabilidad del mercado laboral nacional

El ajuste en zonas francas ocurrió en un contexto en el que los principales indicadores del mercado laboral costarricense se mantuvieron relativamente estables, de acuerdo con el análisis del BCCR.

En el trimestre móvil terminado en agosto, la tasa de desempleo nacional fue del 6,7%, sin cambios significativos frente a los meses anteriores. Las tasas de participación y ocupación se ubicaron en un 54,4% y un 50,8%, respectivamente, valores similares a los de diciembre de 2025. Estos indicadores provienen de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, una fuente distinta de los registros administrativos utilizados para analizar las zonas francas.

El resultado nacional también presentó diferencias entre actividades: la ocupación aumentó en comercio y enseñanza, pero disminuyó en manufactura. Dentro de las zonas francas, en cambio, la industria manufacturera fue la principal actividad que amortiguó la pérdida de empleo en servicios.