Economía y Política

Empleo en zonas francas de Costa Rica cae: servicios concentran las pérdidas

Por Redacción EF

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La ocupación en las empresas de zonas francas de Costa Rica disminuyó, con un comportamiento desigual entre sus principales actividades: mientras varias ramas de servicios registraron pérdidas de puestos de trabajo, la manufactura aumentó su personal, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).








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Redacción EF

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