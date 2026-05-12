Economía y Política

¿En cuáles proyectos chocan el oficialismo y la oposición? Le contamos los puntos de tensión

Aunque el oficialismo llega con ventaja numérica al nuevo Congreso, las diferencias de fondo con la oposición anticipan una Asamblea donde las agendas no siempre calzarán y la negociación será inevitable

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Por Tatiana Soto Morales

La distribución de curules en la Asamblea Legislativa obligará a una negociación constante entre la bancada oficialista y las agrupaciones que conforman la oposición durante el período constitucional 2026-2030. Aunque el oficialismo cuenta con una mayoría que le permitirá impulsar proyectos de ley de trámite simple, la matemática parlamentaria cambia cuando la discusión se traslada a iniciativas que requieren mayoría calificada.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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