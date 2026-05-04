En vivo: Última rendición de cuentas de Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa

La nueva cohorte de legisladores recibe al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para escuchar su último discurso de rendición de cuentas ante el país.

Se trata de la primera ocasión en que Chaves se presenta ante un Congreso con mayoría oficialista y frente a una oposición que llega articulada bajo una nueva alianza política. El mandatario comparecerá en Cuesta de Moras a pocos días de entregar la banda presidencial a Laura Fernández, sellando así cuatro años más de continuidad política.

En Costa Rica, el presidente de turno debe acudir cada año —al día siguiente hábil del 1.° de mayo— a la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre el último periodo de gestión. En esta ocasión, al tratarse del cierre de la administración, el informe abarcará el balance completo de los cuatro años de Gobierno.

Siga el discurso del mandatario a continuación: