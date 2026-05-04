En vivo: Última rendición de cuentas de Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa

La nueva cohorte de legisladores recibe al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para escuchar su último discurso de rendición de cuentas ante el país.
La nueva cohorte de legisladores recibe al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para escuchar su último discurso de rendición de cuentas ante el país.
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