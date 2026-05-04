Economía y Política

En vivo: Última rendición de cuentas de Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa

Siga en vivo el último discurso de rendición de cuentas de Rodrigo Chaves ante la Asamblea Legislativa

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Por Tatiana Soto Morales

La nueva cohorte de legisladores recibe al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para escuchar su último discurso de rendición de cuentas ante el país.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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