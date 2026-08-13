Economía y Política

Encuesta de la Cámara de Industrias: tipo de cambio frena inversiones y amenaza empleos

El tipo de cambio afecta la competitividad de las empresas manufactureras costarricenses, las cuales reportan recortes de personal y caída en rentabilidad

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Por Marcia Solano Miller

La apreciación del colón se consolida como el principal obstáculo para el sector industrial manufacturero costarricense. Durante 2026, la intensidad de su impacto creció de forma significativa, al punto de generar consecuencias directas sobre la inversión, el empleo, la producción y la rentabilidad de las compañías.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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