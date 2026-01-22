Encuesta Idespo UNA: Así es el perfil del electorado de Ariel Robles

Si las elecciones se definieran únicamente en los campus universitarios y entre los menores de 30 años, Ariel Robles sería el virtual ganador.

Así lo sugieren los datos de la encuesta de enero del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), que muestran un perfil de votante muy definido: joven, altamente escolarizado y alejado de las estructuras religiosas tradicionales.

Un abismo generacional

El dato más impactante del estudio es la concentración del voto joven. El 78,4% de las personas que manifiestan intención de votar por Robles tiene entre 18 y 34 años. Ningún otro candidato presenta una dependencia tan marcada de un solo grupo etario.

En contrapartida, su propuesta es casi invisible para las generaciones mayores. Apenas un 5,4% de sus simpatizantes tiene 50 años o más, lo que evidencia una profunda desconexión con el electorado de mayor edad.

El voto más educado y la clase media

El perfil académico del votante de Robles es el más alto registrado en la medición. Un 58,3% de su base cuenta con estudios universitarios y un 41,7% con secundaria. Un hallazgo revelador es que el apoyo proveniente de personas con primaria completa o menos es del 0%, lo que sugiere que su mensaje no está permeando en los sectores con menor acceso a la educación formal.

Económicamente, sus seguidores se ubican mayoritariamente en el estrato medio (64,7%) y bajo (35,5%), sin registros de votantes que se autoperciban de clase alta o muy baja.

Ruptura con la religión tradicional

Ariel Robles aglutina al sector más secular del electorado costarricense. La mayoría de sus votantes no se adscribe a ninguna iglesia: el 34,3% son creyentes sin religión y un 31,4% se declaran no creyentes.

Esto deja a las confesiones tradicionales en minoría dentro de su base: solo el 28,6% son católicos y un reducido 5,7% son evangélicos protestantes, cifras muy por debajo del promedio nacional.

Comportamiento electoral y género

En cuanto al género, existe una inclinación mayoritaria hacia el voto femenino (56,8%) frente al masculino (43,2%).

Finalmente, pese a la juventud de su electorado, no se trata de un voto rebelde o apático. El 62,2% se define como “votante tradicional”, lo que implica una conducta de participación constante en las urnas, mientras que el grupo de “desinteresados” es marginal, con solo un 5,4%.

En la encuesta, Robles aparece con un 3,5% de apoyo entre todos los ciudadanos.

