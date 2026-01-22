Economía y Política

Encuesta Idespo UNA: Así es el perfil del electorado de Ariel Robles

EscucharEscuchar
Por Pablo Fonseca

Si las elecciones se definieran únicamente en los campus universitarios y entre los menores de 30 años, Ariel Robles sería el virtual ganador.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
elecciones 2026Ariel RoblesIdespo
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.