Encuesta Idespo UNA: Así es el perfil del electorado de Álvaro Ramos

Mientras la carrera presidencial entra en su recta final, los datos de la encuesta de enero del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) permiten diseccionar la base de apoyo de Álvaro Ramos.

Las cifras revelan un fenómeno poco común en la política electoral: una paridad de género exacta, combinada con un perfil etario y religioso sumamente definido que lo aleja de los votantes más jóvenes.

Los datos de la última encuesta del Idespo UNA indican que Álvaro Ramos es un candidato con poco apoyo de los jóvenes y mucho de las personas mayores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Equilibrio de género, pero brecha generacional

El dato más llamativo en el perfil de Ramos es la distribución por sexo: sus simpatizantes se dividen en un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Esta simetría, sin embargo, desaparece al observar los rangos de edad.

El estudio evidencia que la candidatura de Ramos tiene serias dificultades para conectar con las nuevas generaciones. Apenas un 9,7% de su intención de voto proviene de personas entre 18 y 34 años. Por el contrario, su fuerza electoral descansa principalmente en los adultos mayores: el 67,7% de sus seguidores tiene 50 años o más, convirtiéndolo en el candidato con la base de apoyo más envejecida según este corte.

El votante con mayor nivel educativo

A diferencia de otros perfiles, el elector de Ramos destaca por su formación académica. El 40,3% de quienes pretenden votar por él cuenta con estudios universitarios, superando a quienes tienen solo primaria (32,3%) o secundaria (27,4%).

No obstante, este nivel educativo no se traduce necesariamente en una percepción de bonanza económica. Aunque un 52,5% ubica su condición económica en un nivel “medio”, un segmento considerable del 45,9% percibe su situación como “baja” (34,4%) o “muy baja” (11,5%).

Un bastión del voto católico y tradicional

El rasgo más distintivo del votante de Álvaro Ramos es su confesión religiosa. El 87,1% de su base se declara católica, una cifra abrumadora que deja poco espacio a otros grupos: solo un 8,1% son evangélicos y un 4,8% creyentes sin religión. Notablemente, el estudio registra un 0% de apoyo proveniente de personas “no creyentes” u “otros”.

En cuanto a su comportamiento en las urnas, Ramos atrae principalmente al votante tradicional (52,5%), aunque mantiene una reserva importante de voto “flotante” (35,6%) que podría ser decisiva en las últimas semanas.

Ficha técnica de la encuesta Idespo UNA