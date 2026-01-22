Economía y Política

Encuesta Idespo UNA: bajan los indecisos y Laura Fernández roza el 40% necesario para ganar en primera ronda

Por Tatiana Soto Morales

Las personas indecisas dejaron de encabezar la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026, según la más reciente encuesta Cultura Política y Participación Electoral del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).








