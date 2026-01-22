Encuesta Idespo UNA: bajan los indecisos y Laura Fernández roza el 40% necesario para ganar en primera ronda

Las personas indecisas dejaron de encabezar la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026, según la más reciente encuesta Cultura Política y Participación Electoral del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PSSO), lidera el estudio con un 39,9% de apoyo entre las 1.101 personas consultadas. La aspirante registró un aumento de 7,1 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con los resultados publicados por el Idespo en noviembre pasado.

El grupo de personas indecisas se consolida como el segundo más numeroso, con un 35,2% de las preferencias. Esta cifra representa una disminución frente a noviembre, cuando el porcentaje de indecisión se ubicaba en un 43,9%. Al respecto, el director del Idespo, Norman Solórzano, explicó que los datos “evidencian la existencia de un amplio grupo de potenciales votantes que aún no ha definido su apoyo”.

En la tercera posición se ubica Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con una intención de voto del 6%, seguido por Claudia Dobles, candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien alcanza un 5,2%.

El estudio presenta un margen de error de ±3 puntos porcentuales, lo que implica que los resultados podrían variar dentro de ese rango, ya sea al alza o a la baja.

Ficha metodológica de la encuesta Idespo UNA