Encuesta Idespo UNA: Esta es la intención de votos para diputados en las elecciones 2026

A menos de pocos días de las elecciones, el panorama legislativo muestra una ruptura clara con la tradición política de Costa Rica.

Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), a enero de 2026, el partido Pueblo Soberano se perfila como la fuerza dominante para el próximo Congreso, captando el caudal de votantes que han abandonado la indecisión.

Los datos revelan una tendencia agresiva: mientras el porcentaje de indecisos se redujo del 45,9% en octubre de 2025 al 33,0% en enero de 2026, Pueblo Soberano experimentó un crecimiento inversamente proporcional, pasando del 22,0% al 35,5% en el mismo periodo.

El partido Pueblo Soberano se perfila como la fuerza dominante para el próximo Congreso, captando el caudal de votantes que han abandonado la indecisión. (Rafael Pacheco Granados)

El colapso del bipartidismo tradicional

El estudio del Idespo lanza una señal de alerta crítica para las divisas históricas. El Partido Liberación Nacional (PLN), lejos de recuperar terreno en la recta final, muestra un estancamiento con tendencia a la baja, situándose en un 8,2%, cifra inferior al 9,5% que registraba en octubre.

Más dramática es la situación de la Unidad Social Cristiana (PUSC). La agrupación, otrora protagonista del bipartidismo, ha caído a un 1,7%, una cifra que estadísticamente la coloca dentro del margen de error de la encuesta y pone en riesgo su representatividad en Cuesta de Moras.

Reacomodo de fuerzas minoritarias

El Frente Amplio se mantiene como la tercera fuerza política (y la segunda con representación clara) con un 6,8%, mostrando un leve crecimiento sostenido desde el 5,1% de octubre.

Por otro lado, la encuesta evidencia el desplome del actual partido de gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), que se hunde hasta el 1,5%, siendo superado incluso por la Coalición Agenda Ciudadana, que registra un 3,8%, duplicando su intención de voto en comparación con el cierre de 2025.

Ficha técnica de la encuesta Idespo UNA