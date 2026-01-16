Economía y Política

Envejecimiento y economía: ingresos de los hogares son insuficientes para pagar atención privada en Costa Rica

Costa Rica lidera el envejecimiento en la región, pero los costos de cuidado superan los ingresos de la mitad de los trabajadores.

Por Tatiana Soto Morales

La población costarricense envejece a un ritmo acelerado, lo que convierte al país en el más avanzado de Centroamérica y el Caribe en términos de envejecimiento poblacional. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el grupo de personas adultas mayores pasará del 16% al 20% del total de la población durante la presente década.








