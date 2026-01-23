Economía y Política

Equipo económico de Ariel Robles: académicos, legisladores y un exdiputado del PAC

El candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, reúne a seis especialistas en economía y ciencias sociales que construyeron la propuesta económica del Frente Amplio para las elecciones de 2026

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Seis personas son las responsables de definir el rumbo económico que propone el candidato presidencial Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA) para el próximo cuatrienio.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Frente AmplioAriel RoblesElecciones 2026
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.