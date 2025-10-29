Economía y Política

¿Es usted de clase baja, media o alta? Lo que indican los ingresos de los hogares en Costa Rica

La Encuesta Nacional de Hogares 2025 (Enaho) revela diferencias claras entre capas bajas, medias y altas

Por Tatiana Soto Morales

El panorama de los ingresos en los hogares costarricenses refleja un país de contrastes: entre el extremo más bajo y el más alto se abre una brecha promedio de ¢1.240.343.








EnahoClase bajaClase mediaClase alta
