Estados Unidos anuncia acuerdos con países de Latinoamérica; Costa Rica dice estar a la espera de una nueva ronda de negociación

Pese a meses de gestiones, el país no fue incluido entre las naciones que ya alcanzaron acuerdos arancelarios con Washington

Por Tatiana Soto Morales

Costa Rica no apareció en la lista más reciente de países latinoamericanos que recibirán un mejor trato arancelario por parte de Estados Unidos. Esto, a pesar de que las autoridades costarricenses están negociando la eliminación de aranceles desde mayo pasado.








