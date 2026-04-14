Economía y Política

Estados Unidos renueva sus quejas comerciales contra Costa Rica en 2026, pero reconoce avances clave

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Por Redacción EF

El informe anual del representante comercial de Estados Unidos amplía las áreas de fricción con Costa Rica, suma dos secciones inéditas y documenta un déficit bilateral que creció 84,5% en un solo año.








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