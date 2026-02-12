Estas personas que compraron bonos por más de ₡100 millones de Avanza, partido de José Aguilar Berrocal, no se los podrán cobrar al Estado: aquí la lista completa

El Partido Avanza, fundado dos años antes de las elecciones, recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero los financistas no se los podrán cobrar al Estado. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en los comicios de 2026.

El presidente de la agrupación política es el mismo que estuvo como candidato presidencial: José Aguilar Berrocal. También fue candidato a vicepresidente con el Partido Liberal Progresista de Eliécer Feinzaig en las elecciones del 2022.

Aguilar tuvo un repunte en las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en el mes de enero. Los investigadores mencionaron en ese informe que el entonces candidato se benefició de una mayor visibilidad tras el debate organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el pasado 11 de enero. Durante este encuentro, Aguilar coincidió con la candidata oficialista y aprovechó la plataforma para mostrarse y lanzar fuertes críticas al gobierno actual.

Para sus gastos de campaña, el partido recurrió a la colocación de certificados de cesión.

De acuerdo con el TSE el certificado de cesión –conocido popularmente como bono de deuda política– es un mecanismo de financiamiento con recursos privados, el cual permite a las agrupaciones políticas ceder por adelantado su posible derecho a la deuda que entregaría el Estado solo si logran al menos el 4% de los votos o un diputado.

La valoración de ventajas y desventajas ante la compra de certificados de cesión depende del incentivo del inversionista al realizar el desembolso, hay personas que los adquieren por su afinidad partidaria, mientras que otros lo hacen en búsqueda de un retorno financiero.

El TSE ha señalado que la adquisición de bonos de deuda política no constituye un derecho puro y simple, sino que es uno eventual. La devolución de los fondos y sus respectivas ganancias depende de los resultados electorales y del proceso de revisión de la liquidación de gastos del partido.

En este caso, no habrá devolución por medio de fondos estatales, porque no se cumplió con los umbrales requeridos para que el partido tuviese derecho a la contribución estatal.

Estos certificados solo pueden ser comprados por ciudadanos costarricenses o naturalizados, medios de comunicación y bancos. El TSE autoriza la emisión y sus montos, los partidos los colocan entre los interesados con descuentos que ellos definen. En el caso del partido Avanza, sus bonos fueron vendidos con un descuento del 15%.

Según el informe que brindó la tesorería del partido al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 14 personas compraron 51 bonos. La suma total de los bonos emitidos fue de ₡101 millones.

El mayor financista fue Manuel Antonio Meza Lobo, quien compró certificados de cesión por un valor de ₡29 millones.

El partido Avanza apenas tuvo el 1,78% de los votos válidos en la papeleta presidencial y no obtuvo ningún diputado.

Al no superar los umbrales antes mencionados, su partido no tiene acceso a la contribución estatal, por lo que el dinero que gastaron los financistas en los certificados de cesión no será devuelto por medio de la deuda política, que para estas elecciones era de ₡39.000 millones que se repartirán entre los partidos que cumplieron los requisitos.

Cada agrupación política maneja su administración de fondos de manera distinta, pero, al ser los certificados de cesión un derecho eventual, la legislación vigente no obliga a ninguna organización a pagarle a tenedores de bonos cuando no se logran los resultados electorales para cobrar la deuda política. Es decir, no es imperativo que realicen una gestión de cobro con los financistas en caso de que no tengan acceso a la deuda política.

A continuación, se presenta la lista completa de los 14 compradores de bonos del partido Avanza que no podrán cobrar al Estado por no cumplir los requisitos de los resultados electorales necesarios para acceder a ese derecho:

Manuel Antonio Meza Lobo: ₡29.250.000

Sergio Solera Lacayo: ₡11.500.000

Neil Briceño Obando: ₡11.250.000

Augusto Rodríguez Denegri: ₡8.750.000

Roberto Abreu Lachner: ₡5.750.000

Andrés Lang Schachtel: ₡5.750.000

Javier Clare Jiménez: ₡5.750.000

Rodrigo Soto Gallardo: ₡5.750.000

Mauricio Obón Dent: ₡5.750.000

Gabriela Baeza Víquez: ₡5.750.000

Andrés Bruna Serrano: ₡5.750.000

David Osborne Odio: ₡5.250.000

Brian Campbell Jiménez: ₡750.000

Neil Briceño Gallardo: ₡250.000