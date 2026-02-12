Economía y Política

Estas personas que compraron bonos por más de ₡100 millones de Avanza, partido de José Aguilar Berrocal, no se los podrán cobrar al Estado: aquí la lista completa

Por Joel Porras

El Partido Avanza, fundado dos años antes de las elecciones, recurrió a los bonos de deuda política para financiar sus gastos proselitistas, pero los financistas no se los podrán cobrar al Estado. Conozca la cantidad de certificados de cesión, y su respectivo valor, que emitieron en los comicios de 2026.








