Estas son las escuelas privadas más grandes de San José

La enseñanza de I y II ciclo dentro del sistema privado reúne una oferta de 138 instituciones en la provincia de San José, al considerar también las escuelas de financiamiento subvencionado.

En conjunto, estos centros educativos recibieron a 18.681 estudiantes en 2025, según los datos de matrícula inicial proporcionados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Escuela María Auxiliadora, ubicada en el cantón central, encabezó el listado de las instituciones de I y II ciclo con mayor tamaño en la provincia. Este centro subvencionado —financiado parcialmente con fondos privados— atendió a 622 escolares el año anterior.

El peso territorial también es significativo: el 22% de la oferta educativa privada y subvencionada se concentra en el cantón central, mientras que Escazú alberga un 10% del total.

En el cantón de San José se ubican 31 escuelas privadas y subvencionadas. (Marvin Caravaca)

Más grandes de San José

La segunda institución con la matrícula inicial más alta pertenece igualmente a la categoría de financiamiento subvencionado. Se trata de Madre del Divino Pastor, en Goicoechea, que en 2025 registró 478 estudiantes desde primero hasta sexto grado.

Para encontrar el centro de financiamiento totalmente privado con mayor cantidad de alumnos es necesario descender hasta la tercera posición del listado. La Escuela San Miguel Arcángel, en Desamparados, reportó 457 estudiantes matriculados.

En el otro extremo se ubican los centros con menor volumen de matrícula. El Instituto de Educación Integral, en Vásquez de Coronado, y Mi Patria, en Goicoechea, registraron cuatro y dos estudiantes, respectivamente.