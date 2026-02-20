Estas son las escuelas privadas más grandes de Heredia

Un total de 7.597 escolares asistieron en 2025 a escuelas privadas o subvencionadas ubicadas en la provincia de Heredia.

La oferta educativa financiada total o parcialmente con fondos privados en este territorio está conformada por 55 instituciones, de las cuales dos pertenecen a la categoría subvencionada.

El listado de los centros con mayor matrícula lo encabeza Lincoln School, en Santo Domingo, con 570 estudiantes registrados en la matrícula inicial, según datos suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Es el cantón de Santo Domingo el que concentra la mayor cantidad de población escolar dentro del sistema educativo con algún tipo de financiamiento mensual por parte de los padres de familia. En ese cantón se contabilizaron 1.624 estudiantes de I y II ciclo.

Las escuelas privadas suelen enseñar más de dos idiomas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más grandes de Heredia

New Hope, en Santa Bárbara, ocupa el segundo puesto del ranking con 569 escolares, apenas un estudiante menos que Lincoln School.

La primera escuela subvencionada aparece hasta la casilla 18 del listado. Se trata de Niño Jesús de Belén, en San Pablo, que registró 149 estudiantes.

Más abajo figura la siguiente institución subvencionada: Enrique Strachan, en Barva, que recibió a 61 alumnos desde primero hasta sexto grado en 2025.