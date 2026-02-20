Economía y Política

Estas son las escuelas privadas más grandes de Heredia

La escuela más grande recibió a 570 estudiantes en 2025.

Por Tatiana Soto Morales

Un total de 7.597 escolares asistieron en 2025 a escuelas privadas o subvencionadas ubicadas en la provincia de Heredia.








Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

