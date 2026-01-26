Economía y Política

Estas son las libertades y derechos civiles en juego ante una eventual suspensión de garantías en Costa Rica

Por Pablo Fonseca

En medio del debate sobre la posibilidad de aplicar una suspensión de garantías en Costa Rica, resulta imperativo analizar el texto constitucional para comprender el alcance real de tal medida.








Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

