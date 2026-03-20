Economía y Política

Esto prometió Celso Gamboa si era extraditado a Estados Unidos, como finalmente sucedió

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Por Redacción EF

Tras concretarse su traslado a territorio de Estados Unidos, los términos de la futura comparecencia de Celso Gamboa ante la justicia de ese país cobran relevancia.








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Redacción EF

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