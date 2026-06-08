Economía y Política

Esto pronostica la UCR que pasará con la economía de Costa Rica en los próximos meses (y no son buenas noticias)

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Por Redacción EF

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) presentó sus proyecciones de crecimiento para el panorama macroeconómico nacional. El informe revela una desaceleración en el ritmo de la producción en comparación con las expectativas previas y el dinamismo registrado el año anterior.








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