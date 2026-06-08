Esto pronostica la UCR que pasará con la economía de Costa Rica en los próximos meses (y no son buenas noticias)

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) presentó sus proyecciones de crecimiento para el panorama macroeconómico nacional. El informe revela una desaceleración en el ritmo de la producción en comparación con las expectativas previas y el dinamismo registrado el año anterior.

Crecimiento económico se moderará al 3,4%

De acuerdo con el análisis de la institución, las proyecciones macroeconómicas apuntan a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real de 3,4% para la totalidad del año. Este porcentaje denota una estabilización y refleja un panorama más moderado debido a varios factores clave:

La estimación puntual se ubica en un rango que oscila entre el 3,1% y el 3,7% .

. Esta cifra es notablemente inferior al 4,5% que se anticipaba en las proyecciones elaboradas en enero.

que se anticipaba en las proyecciones elaboradas en enero. Representa una baja respecto al crecimiento efectivamente registrado durante el año anterior, cuando el PIB creció un 4,56% .

. Para el segundo trimestre, las estimaciones también prevén un crecimiento interanual puntual del 3,4%, con un rango entre 2,9% y 3,9%.

El informe revela una desaceleración en el ritmo de la producción en comparación con las expectativas previas y el dinamismo registrado el año anterior. (Rafael Pacheco Granados)

El freno del Régimen Especial altera las expectativas

El principal motivo detrás de esta revisión a la baja es la marcada pérdida de dinamismo en uno de los motores tradicionales de la producción costarricense: el régimen especial (zonas francas).

El crecimiento proyectado para el régimen especial sufrió una fuerte caída, pasando de una expectativa de 12,4% a una estimación actual de 4,0% (con un intervalo de confianza entre 3,2% y 4,7%).

sufrió una fuerte caída, pasando de una expectativa de 12,4% a una estimación actual de (con un intervalo de confianza entre 3,2% y 4,7%). Por su parte, el régimen definitivo mantiene un comportamiento relativamente estable, proyectando una tasa de variación anual del 3,3% (con un rango estimado entre 2,7% y 3,9%).

Esta situación genera una reducción evidente en la brecha de crecimiento entre ambos sectores, explicada por la caída en el ritmo de expansión de las zonas francas más que por una aceleración de la economía local.

Factores de riesgo en el horizonte

El informe de la UCR advierte que este escenario base está condicionado por factores de riesgo que podrían alterar el desempeño previsto de la actividad económica interna:

Precio internacional del petróleo: Su alza reciente ya encarece el transporte y podría trasladarse a los costos de producción, aunque su duración e impacto total siguen siendo inciertos.

Su alza reciente ya encarece el transporte y podría trasladarse a los costos de producción, aunque su duración e impacto total siguen siendo inciertos. Variaciones en el tipo de cambio: Las fluctuaciones de la moneda local frente al dólar continúan bajo la lupa por su capacidad de afectar directamente la competitividad del sector exportador.

Las fluctuaciones de la moneda local frente al dólar continúan bajo la lupa por su capacidad de afectar directamente la competitividad del sector exportador. Atracción de capitales: La capacidad del país para atraer y retener inversión extranjera directa (IED) será determinante para el desempeño del régimen especial y la producción total.

Inflación y mercado laboral bajo presión

Más allá del crecimiento productivo general, el reporte técnico del IICE-UCR detalla el comportamiento de variables críticas que impactan el día a día de la economía:

Precios al consumidor: Aunque la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a abril registró una caída del -1,64% , la institución prevé que las variaciones se tornen positivas en los próximos meses. Se espera que para febrero de 2027 la inflación se encuentre cerca, aunque ligeramente por debajo, del límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central (establecido entre 2,0% y 4,0%).

Mercado de trabajo: El panorama laboral enfrenta un periodo de contracción. Durante el primer trimestre, se registró un descenso interanual en la ocupación del -2,55%. La industria manufacturera junto a la intermediación financiera y de seguros fueron las actividades económicas que más aportaron a la reducción de estos niveles de empleo.