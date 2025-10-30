Economía y Política

Estos billetes de ₡1.000 ya no tendrán validez como forma de pago; vea hasta cuándo y cómo identificarlos

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El proceso de modernización de los billetes en Costa Rica, que busca mejorar la seguridad y durabilidad de la moneda, está por alcanzar una fecha clave.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
billetes de 1.000BCCRcanje de billetesseries A y B
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.