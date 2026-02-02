Estos serán los nuevos diputados por Guanacaste tras las elecciones 2026

La provincia de Guanacaste concreta la elección de sus nuevos diputados tras el cierre de los centros de votación y el avance del escrutinio oficial.

Según el corte emitido por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a las 9:01 a. m. de este lunes 2 de febrero, la provincia guanacasteca definió a los cinco rostros que ocuparán las curules del periodo 2026-2030.

Los datos del organismo electoral reflejan un total de 2.480.032 votos escrutados en todo el país. Esta jornada se caracterizó por un nivel de abstencionismo del 30,9%, cifra que representa una disminución en comparación con los comicios de 2022 y evidencia una movilización ciudadana significativa en las urnas.

Para este periodo, Guanacaste experimentó un incremento en su cuota de representación política. Debido a los ajustes demográficos del Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2022, la provincia ganó un escaño adicional, pasando de cuatro a cinco diputaciones en el primer poder de la República.

La adjudicación de estos espacios se realizó mediante el complejo sistema matemático de cociente, subcociente y residuo, establecido en el Código Electoral. Este procedimiento asegura que la representación provincial sea proporcional a los votos válidos emitidos, excluyendo para el cálculo los votos nulos y en blanco.

La nueva configuración de la Asamblea Legislativa muestra una simplificación del mapa político nacional. El Congreso 2026-2030 estará compuesto únicamente por cinco bloques partidarios, tras la desaparición legislativa de agrupaciones como el Partido Progreso Social Democrático, el Liberal Progresista y Nueva República.

En el caso de Guanacaste, la mayoría de los escaños fueron captados por el partido de gobierno, Pueblo Soberano, seguido por el Partido Liberación Nacional.

A continuación, detallamos los perfiles de los nuevos legisladores electos por la provincia:

Nayuribe Guadamuz. (Mayela Lopez)

Nayuribe Guadamuz Rosales (Pueblo Soberano): Psicopedagoga y administradora educativa de 54 años. Cuenta con experiencia en la alta gestión pública tras desempeñarse como ministra de Cultura entre los años 2022 y 2024.

Daniel Siezar. (Andrés Alfaro/Facebook)

Daniel Asdrubal Siezar Cárdenas (Pueblo Soberano): Abogado y notario de 48 años. Se incorpora a la Asamblea Legislativa como una de las caras nuevas de la política, pues no registra experiencia previa en cargos de elección popular.

Ronald Alberto Campos Villegas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ronald Alberto Campos Villegas (PLN): A sus 66 años, este profesional cuenta con formación en economía política, filosofía e historia internacional. Llega al Congreso para aportar una visión académica tras una trayectoria sin cargos políticos anteriores.

Karol Matamoros. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Karol Vanessa Matamoros Montoya (PLN): Máster en Salud Pública y Administración de Servicios de Salud de 33 años. Posee experiencia previa en contiendas electorales, habiendo participado como candidata a regidora suplente en el año 2016.

Cindy Murillo. (Cindy Murillo/Facebook)

Cindy Dayana Murillo Artavia (Pueblo Soberano): Abogada y notaria de 39 años. Su perfil destaca por el conocimiento de la técnica legislativa, ya que se desempeña como asesora en el despacho del actual diputado oficialista Daniel Vargas.

Tras conocerse los resultados, la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, dirigió un mensaje a los nuevos legisladores que integrarán la Asamblea. Fernández les instó a mantener una ruta de trabajo similar a la del actual gobierno, exhortando a los diputados a priorizar el servicio público y la eficiencia.

La mandataria electa señaló que su gestión en Casa Presidencial se guiará por el ejemplo del actual mandatario, Rodrigo Chaves.

Según los datos en este momento, la nueva Asamblea Legislativa estará liderada por el bloque de Pueblo Soberano con 31 diputados, seguido por Liberación Nacional con 17, el Frente Amplio con 7, la Unidad Social Cristiana con una curul y la Coalición Agenda Ciudadana con otra plaza.

Sus juramentaciones oficiales se realizarán el próximo 1.º de mayo, momento en que asumirán sus funciones para el periodo 2026-2030.