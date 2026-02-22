Estos son las escuelas privadas más grandes de Alajuela

El 16% de la población escolar que cursó I y II ciclo en el sistema privado o subvencionado del país en 2025 lo hizo en centros educativos ubicados en la provincia de Alajuela.

En total, 7.522 estudiantes estuvieron matriculados en alguna de las 57 escuelas financiadas total o parcialmente con fondos privados, según los datos de matrícula inicial suministrados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La Escuela Marista, situada en el cantón central, encabezó el listado con 443 alumnos matriculados en I y II ciclo. Ese mismo cantón concentra el 47% de la oferta educativa privada y subvencionada para los niveles que abarcan de primero a sexto grado, lo que refleja su peso dentro del mapa educativo provincial.

En Alajuela se matricularon 3.600 estudiantes en el sistema privado y subvencionado. (Marvin Caravaca)

Más grandes de Alajuela

A diferencia de lo que ocurre en la provincia de San José, las tres instituciones con mayor matrícula en territorio alajuelense pertenecen al sistema privado. SEP International School y Formativo Nuevo Milenio ocupan la segunda y tercera posición, con 420 y 322 estudiantes, respectivamente.

La primera opción subvencionada con mayor cantidad de alumnos, San Gerardo, aparece en el cuarto lugar del ranking con 315 escolares matriculados en I y II ciclo durante 2025.

Por otra parte, los cantones de Alajuela y San Carlos concentran la mayor proporción de estudiantes dentro de la oferta privada y subvencionada, con un 48% y un 13% del total, respectivamente.