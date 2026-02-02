Estos son los 5 nuevos diputados de Heredia: ministros y alcaldes se reparten las curules de la provincia

La provincia de Heredia definió este domingo 1.° de febrero el rostro de su nueva representación política. Tras el conteo preliminar de los votos, se configuró la lista de legisladores que ocuparán las curules correspondientes a esta circunscripción para el periodo constitucional 2026-2030.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) brindó un corte de resultados pasada la medianoche, específicamente a las 12:33 a. m., tras procesar más de 2,4 millones de votos a nivel nacional. La jornada electoral en la provincia de las flores transcurrió con normalidad y reflejó las tendencias nacionales de participación.

Una de las características más relevantes de esta elección para los heredianos es la disminución en su cuota de poder legislativo. A diferencia del cuatrienio anterior, la provincia contará con cinco diputados en lugar de seis, debido a los ajustes poblacionales reflejados en el censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022.

Esta reducción obligó a los partidos políticos a una competencia más cerrada por los escaños disponibles. Los resultados muestran una distribución de fuerzas concentrada principalmente entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Pueblo Soberano (PPSO), con presencia del Frente Amplio.

La conformación de la bancada herediana destaca por el alto perfil político de sus integrantes. La lista de electos incluye a exjerarcas del actual Poder Ejecutivo, como presidentes ejecutivos y ministros, así como a líderes del régimen municipal que darán el salto al Congreso.

Según los datos del TSE, el Partido Pueblo Soberano y Liberación Nacional lograron captar dos curules cada uno, mientras que el Frente Amplio aseguró el quinto espacio.

A continuación, se detallan los perfiles de las personas electas:

Víctor Manuel Hidalgo Solís. (Prensa PLN. /Prensa PLN.)

Víctor Manuel Hidalgo Solís (Liberación Nacional): Ingeniero en Construcción de 39 años. Hidalgo cuenta con trayectoria en el gobierno local, desempeñándose actualmente como alcalde de Santa Bárbara desde el 2020. Previamente, ocupó el cargo de vicealcalde en el mismo cantón entre 2016 y 2020.

Marta Esquivel. (Marvin Caravaca)

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Pueblo Soberano): Abogada de 61 años con amplia experiencia en la función pública de alto mando. Fungió como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), además de haber ocupado las carteras de ministra de Trabajo y ministra de Planificación en la administración actual.

Juan Manuel Quesada. (Rafael Pacheco Granados)

Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano): Abogado de 47 años, también proveniente de las filas del actual gobierno. Su experiencia política reciente incluye la presidencia ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

María Eugenia Román (Frente Amplio/frenteamplio.org)

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio): Abogada de 61 años y conocedora de la dinámica legislativa. Se desempeña como asesora en el Congreso y trabajó junto a Patricia Mora en la presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura del Frente Amplio.

Ángela Aguilar. (La Nación/Facebook Álvaro Ramos /Facebook Álvaro Ramos)

Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional): Economista e ingeniera industrial de 57 años. Al igual que su compañero de fracción, proviene del régimen municipal, fungiendo como alcaldesa del cantón central de Heredia desde el 2022. Anteriormente, se desempeñó como vicealcaldesa de la misma localidad.

La nueva bancada herediana se caracterizará por la presencia de figuras que han liderado instituciones autónomas y gobiernos locales.

Es importante destacar que los ciudadanos pueden consultar el detalle de estos resultados en tiempo real. El Financiero habilitó una plataforma interactiva donde se puede visualizar la información de las diputaciones en vivo, conforme el TSE continúe con la actualización de las juntas receptoras de votos.

En esta herramienta digital, los usuarios también pueden profundizar en la experiencia política y los atestados de los diputados electos. El recurso permite analizar cómo quedó conformado el mapa político de cada cantón herediano tras la jornada del domingo.

Los cinco diputados electos recibirán sus credenciales oficiales en las próximas semanas una vez finalizado el escrutinio definitivo. Asumirán sus funciones el próximo 1.º de mayo, fecha en la que se instalará la nueva Asamblea Legislativa bajo una nueva correlación de fuerzas.