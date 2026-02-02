Economía y Política

Estos son los 5 nuevos diputados de Heredia: ministros y alcaldes se reparten las curules de la provincia

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La provincia de Heredia definió este domingo 1.° de febrero el rostro de su nueva representación política. Tras el conteo preliminar de los votos, se configuró la lista de legisladores que ocuparán las curules correspondientes a esta circunscripción para el periodo constitucional 2026-2030.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
diputados Herediaelecciones 2026Asamblea Legislativaresultados electoralesPueblo Soberano
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.