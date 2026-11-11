Estos son los colegios más baratos de Costa Rica que destacan en los exámenes de admisión a universidades públicas

El 29,9% de los trabajadores formales en Costa Rica percibe salarios brutos inferiores a ¢400.000, de acuerdo con datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) al cierre de 2025.

El ingreso disponible para estas personas es aún menor, pues al salario bruto se le deben descontar las obligaciones legales y, cuando corresponda, las cuotas de deudas pendientes.

Para quienes se encuentran en ese grupo salarial, matricular a sus hijos en alguno de los colegios privados o subvencionados que destacan entre los mejores promedios del país en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de las universidades estatales puede representar un desafío económico. En algunos casos, las mensualidades podrían quedar fuera de su alcance.

El panorama cambia cuando el hogar cuenta con más de un ingreso. Aun así, las opciones dependen de cuánto destine cada familia a la educación. El Financiero identificó siete colegios incluidos en el Especial de Colegios 2027 cuyas mensualidades para sétimo año son inferiores a ¢200.000. Las instituciones subvencionadas concentran los montos más bajos.

Los padres de familia deben sumar a la inversión mensual gastos como alimentación y transporte. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Mensualidades más bajas

Las cuotas que se presentan en este artículo corresponden a colegios privados y subvencionados que destacan por sus promedios en las pruebas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA).

Los montos corresponden a las mensualidades para el curso lectivo 2027 que este medio logró recopilar mediante consultas a los centros educativos. Por tanto, el análisis no incluye a las instituciones que no respondieron las solicitudes de información.

De los centros educativos que integran el Especial de Colegios, solo siete reportaron mensualidades inferiores a ¢200.000. En conjunto, representan el 9,2% de las instituciones incluidas en el listado.

El Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) cobrará una mensualidad de ¢40.000 en 2027, la más baja entre las instituciones identificadas. Este centro educativo ocupó el puesto 47 entre los colegios privados y subvencionados con mejores promedios en el examen de admisión del TEC.

La segunda cuota más económica corresponde al Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, con una mensualidad de ¢70.000. La institución destacó en las tres universidades estatales: ocupó el puesto 16 en la clasificación de la UCR, el noveno en la del TEC y la casilla 32 en la de la UNA.

Las instituciones con las mensualidades más bajas se ubican en Heredia, Cartago, Puntarenas y Guanacaste.