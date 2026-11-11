Economía y Política

Estos son los colegios más baratos de Costa Rica que destacan en los exámenes de admisión a universidades públicas

El costo de estudiar en centros educativos privados y subvencionados varía entre las instituciones que destacan en la PAA de la UCR, el TEC y la UNA. Siete reportaron cuotas inferiores a ¢200.000 para el curso lectivo 2027

Por Tatiana Soto Morales

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El 29,9% de los trabajadores formales en Costa Rica percibe salarios brutos inferiores a ¢400.000, de acuerdo con datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) al cierre de 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2027MensualidadesMás baratas
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.