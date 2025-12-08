Estos son los colegios privados más grandes de San José

La oferta de colegios privados y subvencionados en la provincia de San José suma 108 instituciones, equivalentes al 38,5% de todos los centros educativos registrados en dicha provincia.

Ese tipo de sistema educativo registró una matrícula inicial de 18.193 estudiantes en el 2025, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación Pública (MEP). Se trata de secundarias que se financian total o parcialmente por fondos privados y no dependen de manera completa del apoyo económico del MEP.

En línea con la tendencia de años anteriores, los colegios subvencionados continúan dominando la lista de instituciones con mayor cantidad de estudiantes. El Colegio Técnico Profesional (C.T.P.) Don Bosco, ubicado en Alajuelita, vuelve a encabezar la tabla, esta vez con 1.324 alumnos desde séptimo hasta duodécimo año.

Solamente ocho de los 108 colegios son subvencionados. La mayoría de esos centros educativos se ubican entre los 13 primeros puestos de mayores matrículas, para luego reaparecer hasta el número 53.

La matrícula inicial es registrada por el MEP al inicio del ciclo escolar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Colegios más grandes

En el segundo lugar se mantiene el Colegio Nuestra Señora, en Desamparados, aunque distante del volumen del C.T.P. Don Bosco: registró 717 estudiantes al inicio del curso.

El tercer puesto lo ocupa otra institución subvencionada, Madre del Divino Pastor, en Goicoechea, que reportó una población estudiantil inicial de 647 personas.

Para encontrar colegios completamente privados se debe descender hasta la quinta y sexta posición, donde aparecen el Colegio La Salle y el Colegio Humboldt, con 444 y 365 alumnos, respectivamente. Ambas instituciones se ubican en el cantón central de San José.

En el tercer lugar entre los centros privados con mayor matrícula figura el Calasanz, que contabilizó 332 estudiantes inscritos para este año.

A nivel territorial, el cantón central concentra el 25,68% de la matrícula provincial, seguido por Escazú con un 11%. Moravia y Santa Ana aportan un 10% cada uno, mientras que Curridabat representa el 9,1%. El restante se reparte entre otros cantones.