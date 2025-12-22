Estos son los colegios privados más grandes de Cartago

El 19,7% de la población colegial de Cartago estudió en 2025 en una de las 21 instituciones subvencionadas o privadas que se encuentran en la provincia.

Un total de 6.978 personas estudiaron en algún colegio cartaginés que no pertenece totalmente al sistema educativo público, según el reporte de matrícula inicial proporcionado por el Ministerio de Educación Pública (MEP). Ese tipo de centro de enseñanza se caracteriza por financiarse de manera parcial o total con fondos privados y no depende de manera completa del apoyo económico del MEP.

Cuatro instituciones subvencionadas lideran el listado como las más grandes, siendo el Colegio Sagrado Corazón de Jesús el que reportó la mayor matrícula con un total de 929 alumnos.

Le sigue el Colegio Técnico Profesional (C.T.P.) Covao Diurno con 716 personas matriculadas. Mientras tanto, en el tercer puesto se encuentra el Colegio Seráfico San Francisco con 715 estudiantes en 2025.

El Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer, con 658 alumnos, se ubica en la cuarta casilla.

Más de la mitad de los colegios subvencionados y privados de la provincia de Cartago se encuentran en el cantón central. (Marvin Caravaca)

Más grandes de Cartago

A partir del quinto puesto empiezan a aparecer los centros educativos privados. El Colegio Saint Clare lidera la tabla de ese grupo de instituciones con 588 estudiantes.

Sin embargo, en el sexto y séptimo eslabón vuelve a tener protagonismo el sistema subvencionado con el C.T.P. Covao Nocturno y el C.T.P. Agustiniano Ciudad de Los Niños, con una matrícula reportada de 580 y 481 personas, respectivamente.

El Colegio Miravalle vuelve a posicionar a los centros educativos privados en la lista al ocupar el octavo eslabón con 365 estudiantes.