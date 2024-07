Estos son los mayores empleadores de comida rápida en Costa Rica

Ocho restaurantes de comida rápida se caracterizan por ser parte de los mayores empleadores del país. Estas marcas suman, en total, más de 8.689 colaboradores formales.

La cadena multinacional McDonald’s (razón social Arcos Dorados Costa Rica) es el patrono más grande de esta categoría que opera en el territorio nacional. Acumula a un 34% del total de trabajadores entre las empresas que tienen mayor cantidad de personas (más de 600).

Costa Rica fue el segundo destino de McDonald's fuera de Estados Unidos hace 54 años. (Rafael Pacheco Granados)

Este restaurante de hamburguesas no ha visto crecer su planilla de la misma manera que lo ha hecho desde el 2016 su principal competidor: Burger King con un crecimiento de 466%.

El Financiero estudió los datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que enlista a las empresas o razones sociales que reportaron tener más de 600 colaboradores directos este año.

A nivel general estas cadenas de comida rápida se encuentran desde el puesto 21 hasta el 220 entre empresas del sector agrícola, financiero, servicios, construcción, entre otras.

Papas, pizza y más

Las hamburguesas, papas fritas, pizza, pollo frito, sandwiches y tacos son el producto que mueve las ventas de estos restaurantes.

El principal empleador opera en el país desde 1970. En ese mismo año se instaló KFC (razón social Intelectiva Costa Rica S.A.), y que actualmente es la segunda marca de comida rápida que tiene la mayor planilla: 1.148 personas.

Juntas estas compañías generan 4.171 puestos de empleo desde servicio al cliente hasta gerenciales. Esta cifra es tan solo un 2% menos de lo que generan las ocho firmas juntas.

La cafetería Spoon que, aunque no comercializa comida rápida, se encuentra en este listado al dedicarse a los servicios de alimentación y tener 865 colaboradores reportados. Aun así guarda una amplia diferencia al primer lugar.

Los restaurantes que completan este grupo tienen el mayor y peor decrecimiento en el número de personal en un periodo de ocho años. Burger King tuvo un crecimiento avasallador de 466% al pasar de 133 a 753 trabajadores.

Lo de BK coincide con su regreso al país. En el 2016 empezó a abrir sus primeros locales después de una ausencia de ocho meses.

Por el contrario, Pizza Hut pasó de una planilla de 1.335 personas en 2016 a 757 en mayo del 2024.

KFC aumentó su planilla en un 29% en los últimos ocho años.

Locales

Tener más trabajadores no siempre es sinónimo de más locales. Por ejemplo, Pollo Granjero tenía 102 establecimientos en el 2022 pero no es parte de las marcas con la mayor planilla en el país y se debe, en parte, a su estilo de infraestructura tipo ventana donde los comensales compran para llevar; esto hace que la marca no requieramucho personal en salón.

Pero en el caso del listado la cantidad de establecimientos sí se ve relacionado al lugar que tienen en esta tabla de posiciones. McDonald’s cuenta con 74 locales según la información disponible en la aplicación oficial.

Muy por debajo está KFC con 46 sedes en territorio nacional y le sigue con una distancia mínima BK con 40 restaurantes en Costa Rica, según se registra en sus sitios web.