Economía y Política

Estudio de Movilidad Segura 2025: Costa Rica urge un giro de la infraestructura hacia la gestión de la demanda

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Por Pablo Fonseca

Costa Rica debe dejar de apostar casi exclusivamente por más carreteras y pasos a desnivel y empezar a gestionar la demanda de viajes, según el Estudio de Movilidad Segura 2025 elaborado por el Centro para la Sostenibilidad Urbana en colaboración con Grupo Purdy.








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Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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