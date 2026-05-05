Exdiputados del PLN y PUSC se suman al gabinete de Laura Fernández: conozca la lista completa de nuevos ministros y presidentes ejecutivos

La presidenta electa, Laura Fernández, presentó este lunes en el Teatro Popular Melico Salazar al equipo que la acompañará durante la administración 2026-2030, un gabinete marcado por figuras de confianza, continuidad en puestos estratégicos y el regreso de varios nombres ligados a su paso por el Poder Ejecutivo.

Entre los anuncios de mayor peso político destaca Rodrigo Chaves, quien no solo asumirá el Ministerio de la Presidencia, sino también la cartera de Hacienda, concentrando dos de los despachos más influyentes del próximo gobierno.

La mayoría de los nombramientos corresponden a funcionarios que ya trabajaron junto a Fernández durante su paso por los ministerios de Planificación y de la Presidencia, una señal de continuidad política y confianza dentro del nuevo equipo de gobierno.

05/05/2026 Teatro Melico Salazar. Este martes la presidenta electa, Laura Fernández, presentó su gabinete, el equipo de ministros y presidentes ejecutivos que la acompañarán durante su gestión a partir de este viernes 8 de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ministros

Presidencia: Rodrigo Chaves asumirá el Ministerio de la Presidencia, despacho clave para la coordinación política entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.

Hacienda: Chaves también encabezará el Ministerio de Hacienda, con lo que regresará a una cartera que ya ocupó antes de llegar a Casa Presidencial.

Relaciones Exteriores y Culto: Manuel Tovar dejará el Ministerio de Comercio Exterior para trasladarse a la Cancillería.

Seguridad: Gerald Campos saldrá del Ministerio de Justicia para asumir la cartera de Seguridad.

Justicia y Paz: Gabriel Aguilar, abogado y exjefe de despacho de Chaves, liderará el ministerio.

Agricultura y Ganadería (MAG): Juan Ramírez Guillén, ingeniero en agronegocios, fue designado al frente de la cartera.

Economía, Industria y Comercio (MEIC): María del Milagro Solórzano asumirá el ministerio.

Ambiente y Energía (Minae): Mónica Navarro sustituirá a Franz Tattenbach Capra.

Obras Públicas y Transportes: Efraím Zeledón continuará en el cargo.

Educación Pública (MEP): Leonardo Sánchez se mantendrá al frente de la cartera.

Salud: Alexander Sánchez, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, sustituirá a Mary Munive.

Trabajo y Seguridad Social (MTSS): el abogado Roy Thompson fue nombrado como el nuevo ministro de la cartera.

Cultura y Juventud: Jorge Rodríguez Vives continuará en la cartera.

Ministerio de Planificación (Mideplán): Carla Morales, exviceministra de la institución ahora se convierte en la ministra de la institución.

Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah): Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), liderará a la institución.

Ciencia, Tecnología e Innovación: Paula Bogantes continuará como ministra de la entidad.

Comercio Exterior (Comex): Indiana Trejos, actual viceministra de Comex, tomará el puesto que deja Tovar al trasladarse a la cancillería.

Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social (IMAS): Yorleni León permanecerá en el cargo.

Comunicación: Arnold Zamora continuará en el puesto.

Presidentes ejecutivos

Junta de Protección Social (JPS): la exdiputada del oficialismo, Paola Nájera, se encargará de la institución.

Instituto Nacional de Seguros (INS): Gabriela Chacón se mantiene en el puesto.

Patronato Nacional de la Infancia (PANI): María José Vega Sanabria, expresidenta del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) durante la administración de Chaves, asumirá el cargo.

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): Mónica Taylor continuará en el puesto.

Consejo Nacional de Producción (CNP): José David Córdoba se mantiene en el puesto.

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): Marco Acuña continuará a la cabeza de la institución.

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): Johnny Leiva Badilla tomará el puesto que deja Gabriela Madrigal.

Instituto Costarricense de Turismo (ICT): Marcos Borges asumirá el cargo que deja William Rodríguez.

Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu): la exdiputada Carolina Delgado será la nueva ministra del Inamu. Delgado inició su carrera en el Congreso bajo el Partido Liberación Nacional (PLN) y posteriormente se declaró independiente.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA): Lourdes Sáurez se mantiene en el cargo que asumió desde el 2025 cuando Juan Manuel Quesada dejó la institución para competir por una diputación.

Instituto de Desarrollo Rural (Inder): Ricardo Quesada continuará a la cabeza de la entidad.

Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): Karla Montero se mantendrá como presidenta de Recope.

Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva): Martín Vargas se convertirá en la nueva persona que presidirá Japdeva. El funcionario es licenciado en Derecho.

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): Edgar Oviedo es el nuevo presidente del INA.

Comisión Nacional de Emergencias (CNE): Alejandro Picado continuará en el puesto.

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM): José Miguel Jiménez asumirá el IFAM tras dejar la alcaldía de Río Cuarto recientemente.

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop): Warner Quesada se mantiene en el puesto.

Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart): el periodista Juan Diego López liderará el Sinart.

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer): Fernández decidió mantener a Álvaro Bermúdez.

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca): el exdiputado de la Unidad Social Cristiana, Carlos Robles Obando, será el nuevo líder de la institución.