Economía y Política

Exdiputados del PLN y PUSC se suman al gabinete de Laura Fernández: conozca la lista completa de nuevos ministros y presidentes ejecutivos

La presidenta electa, Laura Fernández, anunció a las personas que la acompañarán a partir del 8 de mayo

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta electa, Laura Fernández, presentó este lunes en el Teatro Popular Melico Salazar al equipo que la acompañará durante la administración 2026-2030, un gabinete marcado por figuras de confianza, continuidad en puestos estratégicos y el regreso de varios nombres ligados a su paso por el Poder Ejecutivo.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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