Expresidente del Banco Central: “Nada afecta más a la inversión que la erosión del Estado de Derecho”

Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, alertó que la inseguridad física y jurídica es un freno para la inversión en Costa Rica, pese al buen desempeño macroeconómico y fiscal. “Pregúntenle a Bukele cuánto está perdiendo El Salvador, a pesar del combate a la inseguridad”, dijo.

Por Marcia Solano Miller

Una Costa Rica con alta tasa de homicidios, polarización marcada y riesgo de erosión de controles democráticos es la puerta de entrada a la pérdida de inversión.








