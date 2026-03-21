Extradición y geopolítica criminal: ¿Qué lecciones dejan los grandes narcotraficantes para el caso de Celso Gamboa?

La extradición de los grandes capos latinoamericanos a Estados Unidos suele traducirse en condenas de 30 años a cadena perpetua, en prisiones federales de máxima seguridad, con escasas posibilidades reales de volver a ver la calle.

El caso del exmagistrado costarricense Celso Gamboa, enviado el 20 de marzo a enfrentar un juicio por narcotráfico en Texas, inserta por primera vez a Costa Rica en esa geopolítica de la “justicia extraterritorial” y abre un nuevo capítulo para la política criminal del país.

De Medellín a la “supermax”: el destino de los capos

Los primeros grandes nombres en comprobarlo fueron los colombianos del Cartel de Medellín. Carlos Lehder, extraditado en 1987, recibió penas que sumaban más de cien años, luego reducidas por su amplia cooperación con fiscales estadounidenses, y tras pasar unos 33 años bajo custodia terminó reasentado en Alemania, un desenlace excepcional que combinó doble nacionalidad y delación premiada.

Carlos Lehder, del cartel de Medellín. (AP)

Fabio Ochoa Vásquez, en cambio, se negó a pactar, fue condenado a 30 años en Miami y solo en diciembre de 2024 salió en libertad para ser deportado a Colombia, después de pasar más de dos décadas en el sistema federal.

La generación siguiente confirmó que, para los líderes máximos, el destino es prácticamente el encierro de por vida. Dairo Antonio Úsuga, “Otoniel”, jefe del Clan del Golfo, fue extraditado en 2022 y en 2023 recibió 45 años de prisión en una corte de Nueva York por tráfico masivo de cocaína hacia el mercado estadounidense.

Entre los pocos que dieron la vuelta a ese guion está Juan Carlos “El Tuso” Sierra, extraditado en 2008, que obtuvo una pena relativamente baja gracias a la cooperación y terminó viviendo legalmente en Estados Unidos, lo que causó malestar en Bogotá y peticiones de reextradición.

México: el laboratorio de las extradiciones masivas

México ha llevado la figura de la extradición al extremo, convirtiéndola en herramienta central de su relación de seguridad con Washington.

El caso emblemático es Joaquín “El Chapo” Guzmán, entregado en 2017 y condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años y a la confiscación de unos 12.700 millones de dólares, tras ser hallado culpable de dirigir al Cartel de Sinaloa y movilizar toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

Guzmán cumple esa sentencia en la prisión ADX Florence, en Colorado, considerada la cárcel federal más segura, donde las condiciones de aislamiento extremo reducen casi a cero su capacidad de seguir operando.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, entregado en 2017 y condenado en 2019 a cadena perpetua. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

En la misma lógica cae Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara y vinculado al asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, quien encabezó uno de los paquetes recientes de 29 narcotraficantes mexicanos trasladados a Estados Unidos.

Para él y otros cabecillas, el Departamento de Justicia ha anticipado que buscará la pena máxima, incluidas peticiones de pena de muerte en algunos expedientes, aunque los acuerdos de extradición obliguen luego a sortear restricciones jurídicas.

Rafael Caro Quintero, fundador del Cartel de Guadalajara y vinculado al asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. (Cortesía/Cortesía)

Junto a estas figuras históricas viajan operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Zetas, el Cartel del Golfo y células de Sinaloa, casi todos con acusaciones cuya escala habilita castigos de por vida.

El patrón: cooperación o encierro de por vida

La experiencia acumulada en Colombia y México muestra un patrón claro: la extradición de grandes capos concluye casi siempre en condenas largas, que para efectos prácticos son definitivas.

Los fiscales federales construyen causas que combinan narcotráfico, lavado, armas, homicidios y empresa criminal continua, con líneas de investigación que abarcan décadas de operación y redes transnacionales, lo que eleva los umbrales de pena y deja poco margen a la defensa.

En ese contexto, la única válvula de escape es la cooperación: quienes aportan información sobre rutas, socios y corrupción local pueden ver drásticas reducciones, como Lehder o “El Tuso” Sierra; quienes optan por el juicio, como “El Chapo” o Otoniel, se enfrentan a sentencias que clausuran su vida en libertad.

Tras el cumplimiento de la pena, el destino también está bastante definido. Los extranjeros sin vínculos especiales suelen pasar de la cárcel a la custodia migratoria y, de ahí, a la deportación, como ocurrió con Fabio Ochoa.

Los casos de reasentamiento en terceros países, como el de Lehder en Alemania, son la excepción y responden a combinaciones singulares de ciudadanía, acuerdos diplomáticos y valor estratégico de la colaboración brindada a las agencias estadounidenses.

Costa Rica entra al tablero: el caso Celso Gamboa

En este mapa regional irrumpe ahora Costa Rica con un expediente inédito: la extradición del exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez.

Un tribunal penal y, luego, la instancia de apelación autorizaron su entrega a Estados Unidos para que responda en Texas por presunta conspiración para tráfico internacional de drogas y lavado de activos, a petición de la DEA y el FBI.

Según el expediente enviado por Washington, Gamboa habría usado su acceso privilegiado a información sensible del aparato de seguridad costarricense para alertar a organizaciones narcotraficantes, facilitarles movimientos de cocaína hacia el norte y lavar millones de dólares a través de su bufete y del club de fútbol Limón Black Star.

La trascendencia del caso supera con creces el destino personal del exfuncionario. Es la primera extradición efectiva de un costarricense tras la reforma de 2025 al artículo 32 de la Constitución, que levantó la prohibición histórica de entregar nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo, siempre que el país requirente garantice no aplicar pena de muerte ni sentencias superiores a los 50 años de cárcel.

Estados Unidos debió comprometerse por escrito a respetar esos límites, en un intercambio que, según el Ministerio Público, inaugura un modelo de cooperación penal que ya tiene en fila a cerca de una veintena de costarricenses requeridos por delitos de drogas.

Qué puede esperar Celso Gamboa en Estados Unidos

Si se atiende al comportamiento de las cortes federales con los grandes narcotraficantes de Colombia y México, el horizonte para Gamboa es poco alentador.

Las acusaciones hablan de una conspiración internacional, uso de redes estatales para favorecer el tráfico y manejo de sumas millonarias, ingredientes que suelen traducirse en penas de varias décadas de prisión, incluso con el techo de 50 años que Costa Rica impuso como condición.

Como en los casos de Lehder u Otoniel, su margen de maniobra dependerá en buena medida de si opta por declararse culpable y cooperar con los fiscales, aportando información sobre rutas, cómplices y entramados de corrupción, o si decide ir a un juicio en el que la probabilidad de un veredicto condenatorio es históricamente alta.

Si se atiende al comportamiento de las cortes federales con los grandes narcotraficantes de Colombia y México, el horizonte para Celso Gamboa es poco alentador. (OIJ/OIJ)

Para Costa Rica, más allá de la sentencia que recaiga sobre el exmagistrado, el mensaje es doble. Hacia afuera, la extradición de un exministro y exmagistrado por narcotráfico envía a Washington la señal de un país dispuesto a pagar costos políticos para alinearse con la ofensiva regional contra el crimen organizado. Hacia adentro, expone la vulnerabilidad de sus instituciones y marca el inicio de una etapa en la que los grandes casos de narcotráfico ligados a estructuras políticas o judiciales podrían terminar, como en Colombia y México, definiéndose en las cortes de Estados Unidos y no en los tribunales nacionales.