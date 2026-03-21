Economía y Política

Extradición y geopolítica criminal: ¿Qué lecciones dejan los grandes narcotraficantes para el caso de Celso Gamboa?

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Por Redacción EF

La extradición de los grandes capos latinoamericanos a Estados Unidos suele traducirse en condenas de 30 años a cadena perpetua, en prisiones federales de máxima seguridad, con escasas posibilidades reales de volver a ver la calle.








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Redacción EF

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