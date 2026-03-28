Economía y Política

Extraditado y bajo lupa en Texas: así avanzó la primera semana de Celso Gamboa ante la justicia de Estados Unidos

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Por Redacción EF

A una semana de haber abordado el avión de la DEA en el Juan Santamaría, Celso Gamboa ya no es solo el protagonista del primer caso de extradición de costarricenses por narcotráfico; ahora es un acusado formal ante una corte federal en Texas, sometido a un proceso que puede terminar en una condena de décadas de prisión.








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Celso Gamboa
Redacción EF

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